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Гулиев: «Анжи» проиграл все матчи, кроме одного. Дела у клуба не идут

20 августа 2017, воскресенье. 03:54 Футбол

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев поделился мнением о выступлении махачкалинской команды в новом сезоне РФПЛ, в котором она набрала три очка в восьми матчах.

«В целом дела у клуба в российской Премьер-Лиге не идут. Мы проиграли все матчи, победив лишь в одной встрече. Поэтому не могу сказать, что мои дела идут хорошо.

Должен ли был Александр Григорян подавать в отставку? Я не могу дать оценку его уходу или же говорить о том, чтобы он остался. Григорян заявил, что нужно иметь мужество уйти. Не знаю, он сам ушёл или его вынудили. По его мнению, если команда хорошо играет, но результата нет, значит нужно заменить главного тренера», — сказал Гулиев.

19 августа «Анжи» проиграл «Рубину» со счётом 0:6 в гостевом матче 7-го тура РФПЛ.

Источник: Azerisport Сообщить об ошибке
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Анжи Александр Григорян Аяз Гулиев
Новости. Футбол
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