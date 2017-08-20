Евсеев: «Урал» ждал от ЦСКА большего, мы не дали им ничего сделать

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:0) в седьмом туре российской Премьер-Лиги.
«Считаю, что ЦСКА — хороший соперник. Сыграли с ними вничью, но могли выиграть — у нас был хороший момент, когда Юра Бавин мог забить. У них тоже, конечно, были моменты, поэтому я считаю, что ничья — справедливый итог.
Мы ждали от ЦСКА большего, думаю, они от себя тоже большего ждали. Мы так хорошо сыграли, что не дали им ничего сделать», — сказал Евсеев в послематчевом интервью.
Видео интервью Евсеева можно посмотреть в Youtube.
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