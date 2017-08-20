На матче «Барселона» — «Бетис» будут усилены меры безопасности

На матче первого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис», который пройдёт сегодня, 20 августа, на стадионе «Камп Ноу» (начало — в 21:15 мск), будут усилены меры безопасности в связи с терактом, который произошёл в столице Каталонии 17 августа.
В полиции Барселоны заявили, что у «Камп Ноу» будут дежурить дополнительные сотрудники правопорядка, пишет The Score. Также на входе у болельщиков будут обыскивать рюкзаки, а проход с чемоданами и большими сумками будет запрещён. Это правило уже давно действует в Испании.
В результате теракта в Барселоне вечером 17 августа погибли 13 человек, более сотни получили ранения.
«Барса» сыграет с «Бетисом» в специальных футболках в память о жертвах теракта