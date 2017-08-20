Калачёв: я сам решил, что буду бить пенальти в «Ростове», уверен в своих силах

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (4:1) в матче 6-го тура РФПЛ.
«Два забитых мяча и голевая передача за 28 минут. Думаю, выйти на замену получилось неплохо. (Улыбается.) Сразу же удалось разыграть хорошую комбинацию и заработать пенальти, а дальше прорвало. Я стал бить пенальти? Это моё решение, уверен в своих силах. В прошлом сезоне пенальти бил Дима Полоз, но вторым в очереди был я. Кстати, с «Уфой» мне немного повезло. Вратарь угадал направление удара и дотянулся до мяча, но я пробил сильно, поэтому такой мяч было сложно отразить.
Уже приучил и болельщиков, и себя, что часто отдаю передачи, но я давно не забивал. Приятно, что сумел поразить ворота соперников уже три раза в этом сезоне. Но главное – результат команды. Когда твои передачи и голы приносят победу – тогда они по-настоящему важны», — цитирует Калачёва сайт «Ростова».