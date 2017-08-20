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Дибала: благодаря сейву Буффона «Ювентус» остался сосредоточенным до конца матча

20 августа 2017, воскресенье. 13:44 Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Кальяри» (3:0) в матче первого тура чемпионата Италии.

«Думаю, что команда хорошо выступила. Я доволен своим голом, поскольку это помогло удвоить наше преимущество в первом тайме. Также рад, что мы не пропустили голов.

Мы начали матч немного неуверенно. Когда мы открыли счёт, игра стала активнее. Спасибо Джиджи, он спас нас во время пенальти, благодаря чему мы оставались сосредоточенными на оставшуюся часть матча», — цитирует Дибалу Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Видео сейва Буффона можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Кальяри Ювентус Джанлуиджи Буффон Пауло Дибала
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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