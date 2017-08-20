Аллегри: к счастью, Буффон всегда был номером один, он выручил «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от победы над «Кальяри» в первом матче итальянской Серии А сезона-2017/18. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«После поражения в матче за Суперкубок Италии нам требовалось сильное выступление. «Юве» показал хорошую игру, хотя нельзя сказать, что мы провели матч без спадов. Сегодня парни хорошо защищались после того, как Джанлуиджи Буффон взял пенальти, а вот до этого эпизода у «Кальяри» было несколько хороших моментов.
К счастью, Буффон всегда был номером один, он вывел нас из сложной ситуации, отразив пенальти», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.
Видео доступно в «Твиттере».
«Ювентус» разгромил «Кальяри» в первом матче сезона Серии А