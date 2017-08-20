Бензема в скором времени продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема до конца августа продлит действующий контракт с мадридским клубом, сообщает Journal du Dimanche.
По данным издания, новое соглашение французского форварда с «королевским клубом» будет рассчитано до 2021 года.
Действующий контракт 29-летнего Бензема с «Реалом» истекает в 2019 году. Таким образом, нападающий продлит контракт на два года.
В «Реал» Бензема перешёл в 2009 году из «Лиона». За «сливочных» форвард провёл 368 матчей, в которых забил 182 гола.
В июне президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с Бензема.