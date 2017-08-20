«Ростов» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 20 августа, в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» состоится матч седьмого тура российской Премьер-Лиги между командами «Ростов» и «Краснодар».
Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Краснодар».
Встречу 20.08.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Михаилом Вилковым.
Ранее команды встречались друг с другом 15 раз. Один матч завершился победой «Ростова», шесть раз команды сыграли вничью, и восемь раз сильнее оказались футболисты «Краснодара».
Последняя встреча между этими командами состоялась в апреле 2017 года и завершилась вничью со счётом 0:0.
В таблице РФПЛ «Ростов» (13 очков) располагается на третьей строчке, а «Краснодар» (11) — на пятой.