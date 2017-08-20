Гаджиев: c «Зенитом» сложно создавать моменты, поэтому каждый шанс дорог

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в домашнем матче 7-го тура РФПЛ.
«Думаю, это был один из немногих матчей, в котором мы провели первый тайм намного лучше, чем второй. Во втором у нас многое сломалось. Думаю, это из-за того, что очень неважно почувствовал себя Милькович. У него какие-то проблемы возникли с желудком. Кроме того, может быть, какая-то психологическая боязнь, чтобы не пропустить.
Надо забивать, у того же Мильковича был замечательный момент. Их уже набирается много. С «Зенитом» сложно создавать моменты, поэтому каждый шанс дорог. Второй тайм провели заметно хуже, чем первый. Замена Гасилина? У него травма. Не от удара, никто не виноват в этом", — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».