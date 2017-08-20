Манчини: в перерыве сказал игрокам «Зенита», что нужно быстрее двигаться

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, о чём говорил своим подопечным в перерыве гостевого матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром».
Напомним, что петербургский клуб в Перми победил со счётом 1:0. Единственный гол забил Александр Кокорин.
«В перерыве сказал, что нужно двигаться. В первом тайме они были немного медленные и в каких-то моментах не хватало им внимания. Сказал, что нужно быть более живыми и быстрее двигаться.
Что было написано в записках, которые я передавал игрокам? «Удачи», — заявил Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
«Зенит» в Перми обыграл «Амкар» благодаря голу Кокорина