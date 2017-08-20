«Лилль» дома уступил «Кану»

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Лилль» проиграл «Кану» на своём поле. Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 0:2.
Гостям удалось быстро открыть счёт — уже на 5-й минуте отличился Дамьен Да Сильва. На 69-й минуте окончательный результат установил Иван Сантини.
Таким образом, подопечные Марсело Бьельсы потерпели второе поражение в трёх матчах на старте сезона, а «Кан» одержал первую победу в первенстве.
Подробный календарь французской Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».