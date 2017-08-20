«Депортиво» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:15

Сегодня, 20 августа, в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» состоится матч 1-го тура Примеры нового сезона между «Депортиво» и «Реалом».
Встреча начнётся в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Депортиво» – «Реал».
Ранее команды встречались друг с другом 92 раза. 20 матчей завершились победой «Депортиво», 19 раз команды сыграли вничью, и 53 раза сильнее оказались футболисты «Реала».
Последняя встреча между этими командами состоялась в апреле 2017 года и завершилась гостевой победой «Реала» со счётом 6:2.