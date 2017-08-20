Сиваков: «Зенит» победил, реализовав свой единственный шанс, — это класс игроков

Защитник «Амкара» Михаил Сиваков прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (0:1) в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги.
«Зенит» большую часть времени проводил с мячом. В связи с этим, может быть, мы подустали, не было той свежести, которая была в первом тайме. Соперник заставил нас сесть ближе к своей штрафной площади.
Могу ли назвать «Зенит» самым тяжёлым соперником для меня как защитника? Самым тяжёлым бы пока не назвал. Для того чтобы выделить самого тяжёлого, нужно сначала сыграть со всеми командами. Понятно, что в составе «Зенита» играют хорошие футболисты, игроки своих сборных. Однако, по сути, сегодня питерцы реализовали тот единственный момент, который у них был. Это говорит о классе футболистов. У нас, как и в прошлом матче с «Краснодаром», были шансы на гол, но мы их не реализовали, а «Зенит» использовал единственный шанс и победил.
Неприятно проигрывать. Особенно когда нас наказали за маленькую потерю концентрации в единственном эпизоде. Конечно, надо было забивать самим в упущенных моментах. В матчах с такими командами, как «Зенит», много моментов не бывает, поэтому многое зависит от реализации», — сказал Сиваков в интервью пресс-службе «Амкара».