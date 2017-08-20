«Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг» во 2-м раунде Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка 2-го раунда Кубка Германии. Соперником «Баварии» станет вторая команда Бундеслиги прошлого сезона «РБ Лейпциг». Подопечным Карло Анчелотти предстоит сыграть на выезде, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба. Матчи второго раунда Кубка Германии пройдут 24 и 25 октября.
Итоги жеребьёвки 2-го раунда Кубка Германии:
«РБ Лейпциг» — «Бавария»
«Швайнфурт 05» — «Айнтрахт» Франкфурт
«Оснабрюк» — «Нюрнберг»
«Магдебург» — «Боруссия» Дортмунд
«Падерборн» — «Бохум»
«Веен» — «Шальке»
«Фортуна» — «Боруссия» Мёнхенгладбах
«Майнц» — «Хольштайн»
«Герта» — «Кёльн»
«Байер» — «Унион»
«Ян» — «Хайденхайм»
«Вольфсбург» — «Ганновер»
«Вердер» — «Хоффенхайм»
«Кайзерслаутерн» — «Штутгарт»
«Гройтер Фюрт» — «Ингольштадт»
«Фрайбург» — «Динамо» Дрезден.