«В чём сила, брат?», «выпьем за любовь», неудержимый Кокорин. Фото из Перми

«Зенит» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 61-й минуте забил Александр Кокорин. Форвард сине-бело-голубых выскочил из-за спины защитника после передачи от Дмитрия Полоза и пробил мимо Артура Нигматуллина.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Амкар» — «Зенит», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Кузьминым.
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