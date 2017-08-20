Каррера: жест Самедова, взявшего вину на себя, достоин уважения

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал полузащитника Александра Самедова, который принёс извинения за своё удаление в концовке первого тайма матча с «Локомотивом» (3:4) в седьмом туре российской Премьер-Лиги. Самедов получил вторую жёлтую карточку за симуляцию при счёте 2:0 в пользу красно-белых.
«Что касается удаления Самедова, то со скамейки не было видно, симуляция это или нет. Самедов сказал, что почувствовал толчок от защитника. Но арбитр был рядом и увидел ситуацию другим образом. Самедов после матча взял вину на себя? Несомненно, его жест достоин уважения.
Эпизод с фолом Миранчука на Глушакове? Можно было дать и красную карточку, но арбитр решил показать жёлтую. Я принимаю его решение», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».
Видео, на котором Самедов извинился за удаление в матче с «Локомотивом», можно посмотреть на «Чемпионате».