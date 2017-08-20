Конте: игроки «Челси» в дерби сделали то же самое, что делали весь прошлый сезон

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в матче второго тура чемпионата Англии.
«Я хотел бы сказать спасибо каждому из наших игроков, поскольку они продемонстрировали волю к победе, несгибаемый дух, превосходный настрой и полную самоотдачу. Сегодня на поле были настоящие бойцы, и я увидел множество позитивных моментов в столь непростой для нас момент, когда мы ослаблены дисквалификациями и травмами. Не забывайте, что Азар по-прежнему не набрал форму.
Вопреки всему, мы уверенно сыграли против «Тоттенхэма» и добились победы, что является фантастическим результатом. Это было нелегко. Нам приходилось справляться с натиском соперника на протяжении всей игры, и это нормально, но мы показали, что от нас стоит ждать опасности в любой момент. Мы оборонялись, но были готовы забить и второй, и третий мяч. Не забывайте, что в прошлом сезоне нашу 13-матчевую победную серию смог оборвать лишь «Тоттенхэм».
Сейчас нам важно сосредоточиться на своей игре. Мы хорошо знаем, что многие команды чемпионата значительно укрепили состав по сравнению с прошлым сезоном. Они были сильны в прошедшем году и стали лишь лучше. Нам необходимо сконцентрироваться на себе и продолжать работать. Меня не беспокоит, что мы не являемся фаворитами чемпионской гонки, поскольку год назад всё было точно так же.
Мы продолжаем работу над укреплением состава, и клуб делает всё, что в его силах, на трансферном рынке. Но, повторюсь, я счастлив. Когда я вижу такие игры, характер и силу своей команды, её волю к победе, я могу быть доволен. Сегодня мои игроки отдали на поле все силы. На протяжении всего прошлого сезона они делали то же самое", — цитирует Конте сайт «Челси».