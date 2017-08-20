Конте: просил игроков «Челси» показать мне командный дух, и они это сделали

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в матче второго тура чемпионата Англии.
«В первую очередь хочу поблагодарить своих игроков. Их отношение к делу, желание и страсть, с которой они вышли на поле, были великолепными. Это помогло нам в сложный момент. Очень доволен желанием игроков бороться за мяч в каждом эпизоде. Они показали мне, что у них всё ещё есть то же желание, что было в прошлом сезоне. Сегодня я просил игроков показать мне командный дух, и они это сделали.
Сейчас команде нужно сфокусироваться на игре, а не на том, чтобы искать ответы на вопросы общественности. Это нелёгкий для нас момент. Однако нам следует сосредоточиться на футбольном поле, а всё, что происходит за его пределами, не важно», — цитирует Конте BBC Sport.