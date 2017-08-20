Каррера: РФПЛ заслуживает такого же внимания, как чемпионаты Франции и Германии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что российский футбол заслуживает внимания в Европе, а также рассказал об отсутствии контактов со своим соотечественником и коллегой Роберто Манчини, возглавляющим «Зенит».
«Изменит ли наше с Манчини присутствие в России отношение итальянцев к РФПЛ? Надеюсь, что так и будет. В России есть интересные и заслуживающие внимания игроки. Считаю, что российский чемпионат должен заслуживать такого же внимания, как, например, французский и немецкий чемпионаты. Русский футбол поднимается.
Поддерживаю ли контакт с Манчини? Нет. Мы перебросились словами после матча в Петербурге, на этом наши контакты ограничиваются. Никаких звонков нет», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».
Каррера: надеюсь, «Спартак» меня не уволит