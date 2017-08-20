«Барселона» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Бетисом»

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в матче первого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 36-й минуте Херард Деулофеу прострелил в центр на Лионеля Месси, но мяч его не задел, а залетел под дальнюю штангу от лёгкого касания Алина Тошки. Три минуты спустя последовал прострел вдоль ворот на Серхи Роберто, и тот в касание пробил в ближний угол, поймав вратаря на противоходе.
Экс-полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дебютировал в «Бетисе», выйдя на замену на 68-й минуте.
Во втором туре «Барселона» сыграет с «Алавесом» (26 августа), а «Бетис» встретится с «Сельтой» (25 августа).
Лапорта: если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу