Лапорта: если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба во главе с Хосепом Марией Бартомеу, выразив мнение, что оно может привести к уходу форварда Лионеля Месси.
«Если мы хотим, чтобы Месси по-прежнему был счастлив в „Барселоне“, нам нужно немедленно избавиться от Бартомеу», — написал Лапорта на своей странице в социальной сети «Твиттер».
На этой неделе представитель «Барселоны» Хосеп Вивес выразил мнение, что против Бартомеу ведётся информационная кампания, направленная на его дискредитацию.
В «Барселоне» считают, что против Бартомеу ведётся информационная кампания