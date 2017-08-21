Деулофеу: «Барселона» хотела посвятить победу жертвам терактов

Полузащитник «Барселоны» Херард Деулофеу после победы над «Бетисом» (2:0) в первом туре Примеры сказал, что игроки посвятили этот успех жертвам терактов в Каталонии.
«Хотели посвятить эту победу жертвам терактов. Это было ужасно. Мы не боимся, но надеемся, что подобное больше не произойдёт.
Мы все расстроены, что не смогли завоевать первый трофей сезона в рамках Суперкубка Испании, но нужно смотреть вперёд. Очень хорошо, что взяли три очка. Мы будем бороться за все трофеи, у нас есть время, чтобы улучшить игру. Я пропустил несколько матчей из-за травмы, так что я рад вернуться на поле», — цитирует вингера издание Marca.
«Барса» сыграла с «Бетисом» в специальных футболках в память о жертвах атаки террористов 17 августа.
«Барселона» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Бетисом»