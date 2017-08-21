Неймар признан лучшим игроком матча «ПСЖ» во второй раз подряд

Нападающий «ПСЖ» Неймар, в августе присоединившийся к команде из столицы Франции, признал лучшим игроком встречи с «Тулузой» (6:2) в третьем туре французской Лиги 1. Бразилец стал автором двух голов и двух голевых передач и был признал лучшим игроком матча, сообщает пресс-служба турнира. Интересно, что Неймар стал лучшим и в своей дебютной игре с «Амьеном» туром ранее.
В следующем туре «ПСЖ» примет «Сент-Этьен». Проведение этой встречи намечено на 25 августа.
Фотографию героя матча можно посмотреть в «Твиттере».
«ПСЖ» разгромил «Тулузу», Неймар забил два гола и отдал два результативных паса