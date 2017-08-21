Неймар: не помню как забивал второй гол, главное, что поразил ворота

Герой встречи с «Тулузой» нападающий «ПСЖ» Неймар подвёл итоги встречи с соперниками, которые были повержены со счётом 6:2, рассказал о своей адаптации в парижской команде и отдал должное болельщикам.
«Я не помню как забивал второй гол, но самое главное, что ворота были поражены! Здесь я уже чувствую себя как дома. У нашей команды подходящий стиль игры для бразильца, и это облегчает мою интеграцию. Присутствие таких южноамериканцев как Дани Алвес и Маркиньос очень важно. Мы можем смеяться и подшучивать вместе.
Мне понравилась атмосфера «Парк де Пренс». Болельщики шумно поддерживали нас до последней минуты», — цитирует футболиста издание L`Equipe.
Второй гол Неймара был забит после его впечатляющего сольного прохода, видео взятия ворот можно посмотреть в «Твиттере».