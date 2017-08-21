Кинтеро: переход в «Ростов» – безусловный шаг вперёд, это хороший задел для меня

Полузащитник Хосимар Кинтеро, перебравшийся в «Ростов» из «Челси» на правах арендного соглашения, полагает, что переезд в российский чемпионат благоприятно скажется на развитии спортивной карбьеры.
«Не могу сказать, что в моей жизни что-то кардинально изменилось после приезда в Россию. Однако переход в «Ростов» – безусловный шаг вперёд, потому что мне наконец-то удалось перейти в профессиональную команду и играть в первом составе. Это хороший задел для меня и старт для моей будущей карьеры.
Посмотрим, как у меня сложится в России. Не могу пока сравнить английский и российский чемпионаты», — цитирует хавбека «Р-Спорт».
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