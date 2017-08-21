«Байер» намерен приобрести нападающего

Тренерский штаб леверкузенского «Байера» намерен усилить линию нападения перед закрытием летнего трансферного окна. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Руди Фёллер.
«Ясно, что мы должны кое-что сделать в этом направлении. И не только вследствие того, что мы проиграли в 1-м туре чемпионата Германии», — приводит слова бывшего форварда сборной ФРГ интернет-портал Goal.
В 1-м туре национального первенства подопечные Хейко Херрлиха встречались на выезде с мюнхенской «Баварией» и потерпели поражение со счётом 1:3.
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