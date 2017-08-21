Жеребьёвка 3-го раунда Кубка английской лиги состоится в Пекине

Английская футбольная лига решила провести жеребьёвку третьего раунда Кубка лиги в Пекине. Об этом сообщил официальный сайт турнира. Определение пар на данной стадии турнира пройдёт 24 августа и начнётся в 11:15 по местному времени. Таким образом, жеребьёвка стартует в 4:15 утра по британскому времени (6:15 по московскому времени).
Отметим, что с 3-го раунда Кубка английской лиги в борьбу вступают команды из высшего футбольного эшелона Англии.
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