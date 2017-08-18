В Англии хотят предупредить антисемитские выкрики на матче «Тоттенхэм» — «Челси»

В Англии обеспокоены возможными антисемитскими выкриками со стороны болельщиков на предстоящем матче 2-го тура АПЛ между «Тоттенхэм Хоттспур» и «Челси», который состоится на «Уайт Харт Лейн» 20 августа, сообщает Jewish News.
В частности, президент и вице-президент комиссии против дискриминации Джонатан Аркуш и Мари ван дер Зил отметили, что ни в коем случае нельзя допустить повторения ситуации на полуфинальном матче Кубка Англии прошлого сезона, когда болельщики пели антисемитские песни.
«Антисемитизм в любой форме полностью неприемлем, и мы поддерживаем все старания исключить его из игры. Мы стараемся тщательно контролировать это на «Уайт Харт Лейн» и всегда находимся в тесном контакте с полицией и представителями «Челси», — говорится в официальном заявлении «Тоттенхэма».