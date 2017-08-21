Черчесов назвал окончательный состав сборной РФ на предстоящий сбор в Новогорске

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с «Динамо» (3 сентября). Всего в списке значатся 23 футболиста, сообщает пресс-служба РФС.
Из расширенного состава в окончательный не попали Александр Селихов («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»), Денис Черышев («Вильярреал») и Максим Канунников («Рубин»).
Вратари: Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).
Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).
Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).
Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).