Орлов: говорят, что Иванович в «Челси» был с харизмой, а в «Зените» она пропала

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал о ситуации с позицией центрального защитника в «Зените».
«Зенит» ищет центрального защитника. У нас всего один центральный защитник в запасе — Нету, а нужна ротация. Этого недостаточно. Нужен дядька. Появилась информация об Абденнуре, игроке сборной Туниса. Он настолько здорово играл против «Зенита» за «Монако», и он стал бы как раз таким дядькой. Рост — 188 см, жёсткий в отборе, всё умеет делать как центральный защитник. Такой игрок бы «Зениту» подошёл, он на уровне Маноласа.
Мы не знаем возможности Новосельцева, поскольку Луческу его вообще не баловал игрой в составе, хотя парень тренируется, его берут в поездки. Может быть, ещё проявит себя. Про Бранислава Ивановича футбольные люди говорят, что он был в «Челси» с харизмой, а сейчас харизма пропала. Харизма у него есть, но она где-то спрятана, ему надо раскрыться. Помните, Кришито прыгал три раза в подкате? Это и есть харизма игрока. Маммана себя пока не проявил. Но зато проявил свою харизму Смольников.
И ещё команде нужен быстрый нападающий, похожий на Дриусси. Тот стал выпадать из игры. Я понимаю, что у него адаптационный период, парень молодой, 21 год. Видно, что это мальчишка. Ему надо заматереть. Может быть, где-то нужно его затормозить — это мастерство тренера. Обязательно нужно набить шишки. Моя любимая пословица: «Кашу не испортишь — мастером не станешь», — сказал Орлов.