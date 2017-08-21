«Манчестер Сити» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч второго тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Зане, Компани, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо, Д. Сильва, Де Брёйне, Жезус, Агуэро.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Э. Уильямс, Кин, Шнейдерлен, Гейе, Дэвис, Калверт-Льюин, Руни.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер».