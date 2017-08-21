«Халл» хочет арендовать у «Уотфорда» нападающего Саксесса по инициативе Слуцкого

Нападающий «Уотфорда» Исаак Саксесс может продолжить карьеру в «Халл Сити». Инициатива в приглашении нигерийца исходит от главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого, который рассчитывает на усиление имеющегося состава, утверждает HITC.
Согласно источнику, «Халл» рассчитывает арендовать 21-летнего футболиста в связи с тем, что лучший бомбардир «тигров» Абель Эрнандес пропустит полгода из-за травмы, которую игрок получил в матче 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3).
В минувшем сезоне АПЛ Саксесс провёл 19 матчей (два — с первых минут) и забил один гол.