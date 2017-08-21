Ригони: следил за «Зенитом» и знаю, в какой футбол играет команда

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в аэропорту перед вылетом в Россию прокомментировал свой предстоящий переход в «Зенит».
«Я следил за «Зенитом» и знаю, в какой футбол играет команда. Надеюсь, что после приезда я быстро адаптируюсь. Рад, что клуб проявил такие усилия, чтобы заставить «Индепендьенте» отпустить меня. С другой стороны, мне грустно, ведь я пережил отличные моменты в Авельянеде и «Бельграно», — цитирует Ригони TyC Sports.
Ранее 24-летний футболист уже попрощался с болельщиками «Индепендьенте», поблагодарил всех сотрудников клуба и пожелал им удачи. По предварительным данным, этот трансфер обойдётся «Зениту» в € 10,5 млн за вычетом налогов. Ригони станет пятым аргентинским футболистом в составе «Зенита».
Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»