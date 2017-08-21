«Леванте» выиграл у «Вильярреала» благодаря голу с пенальти на 88-й минуте

«Леванте» выиграл у «Вильярреала» в матче первого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник «Леванте» Хосе Моралес, который реализовал пенальти на 88-й минуте.
Во втором туре чемпионата Испании «Леванте» на своем поле встретится с «Депортиво» (26 августа). «Вильярреал» в следующем туре на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад» (25 августа).
Турнирная таблица испанской Примеры доступна на «Чемпионате».