Гол Стерлинга спас «Манчестер Сити» от поражения в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью в матче второго тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 1:1.
На 35-й минуте у «ирисок» прошла прострельная передача с правого фланга в середину штрафной, а Уэйн Руни переправил мяч в сетку ворот «горожан». В концовке первого тайма Кайл Уолкер получил две жёлтые карточки за две минуты и оставил хозяев в меньшинстве.
На 84-й минуте заброс в штрафную «Эвертона» завершился выносом мяча прямо на ногу Рахиму Стерлингу, который в касание пробил в нижний угол. Четыре минуты спустя вторую жёлтую карточку получил Морган Шнейдерлен.