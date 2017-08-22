«Барселона» предложила за Дембеле € 130 млн, но «Боруссия» Д требует € 150 млн

«Барселона» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Каталонский клуб предложил за 20-летнего футболиста € 130 млн, однако предложение было отклонено, передаёт Marca.
Согласно информации источника, немецкий клуб требует за своего футболиста не менее € 150 млн.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» поставила «Барселоне» ультиматум о трансфере Дембеле: руководство немецкой команды дало каталонцам время до 27 августа на осуществление перехода французского футболиста.
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