Румменигге призвал УЕФА закрывать летнее трансферное окно раньше

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге недоволен тем, что летнее трансферное окно закрывается 31 августа. Бывший нападающий сборной ФРГ считает, что УЕФА должна закрывать его раньше.
«УЕФА раньше также был за это. Трансферное окно должно закрываться самое позднее тогда, когда стартуют национальные первенства. Иначе всё это превращается в нечто комическое», — приводит слова Румменигге интернет-портал Goal.
Румменигге также считает, что европейские клубы должны рассмотреть возможность поднять этот вопрос в УЕФА. Ранее с подобным требованием выступил и исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.