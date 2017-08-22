Начо: в «Реале» нет игроков основного состава и запасных

Защитник мадридского «Реала» Начо отметил, что в команде нет игроков стартового состава и запасных. Футболист сказал это, отвечая на вопрос о ротации, осуществляемой главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
«Тренер поступает хорошо, доверяя всем игрокам. Мы все готовы к выходу на поле. Всегда нужно максимально оправдывать доверие тренера, когда получаешь шанс. По итогам сезона некоторые футболисты имеют большую игровую практику, чем другие. Однако в «Реале» нет игроков основного состава и запасных», — приводит слова Начо Bernabeu Digital.
Зидан: в «Реале» нет команды «А» и команды «Б»