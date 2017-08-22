Лория: рад, что перешёл в «Анжи», всё-таки это хорошая команда

Новичок «Анжи» голкипер Георгий Лория, перешедший из «Крыльев Советов» на правах аренды, после подписания контракта рассказал, когда он получил предложение от махачкалинцев.
«Я очень рад, что перешёл в «Анжи». Всё-таки это хорошая команда, которая играет в Премьер-лиге. Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что оказали мне своё доверие. Неделю назад мне позвонили из клуба и сказали, что заинтересованы в моих услугах. Я посоветовался с семьей и ответил согласием на переход.
От Махачкалы до Грузии намного ближе, чем от Самары, это однозначно. На машине можно за несколько часов добраться. Насчёт менталитета, я в Дагестане впервые и постепенно буду осваиваться в Махачкале. Пока я немного знаком с Дагестаном и дагестанцами, но знаю, что тут дружелюбный и гостеприимный народ", — цитирует вратаря пресс-служба «Анжи».
В прошлом сезоне 31-летний голкипер принял участие в 25 матчах РФПЛ и пропустил 33 гола.