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Яковлев: стыдно перед болельщиками «Анжи» за игру с «Рубином»

22 августа 2017, вторник. 13:55 Футбол

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев в преддверии домашнего матча 8-го тура РФПЛ с «Уфой» поделился впечатлениями от разгромного поражения в Казани от «Рубина» (0:6).

«Честно сказать, стыдно за такую игру, как перед нашими болельщиками, так и перед руководством клуба. Да, бывают неудачные матчи, когда, как говорится, не наш день, но то, как мы играли в матче с «Рубином», — слова подобрать трудно. Следующая встреча с «Уфой» будет для «Анжи» исправлением последней игры. Мы надеемся, что всё у нас будет получаться, как и должно быть, и ни в коем случае не будет такого безобразия, какое было в Казани.

У команды есть для этого всё, чтобы переломить ситуацию. Мы с ребятами поговорили, разобрали ошибки. Следующая игра очень важная для нас. Тем более играть будем дома. И мы постараемся всё сделать, просто убиться ради этой игры, чтобы победить.

Непростой разговор с болельщиками в аэропорту? Я считаю, что это нормальное явление, и эмоции наших болельщиков понятны. Это говорит о том, что они неравнодушны к клубу, команде, игрокам. Думаю, каждый из нас знает и чувствует, где мы играем и за какой клуб мы играем. Конечно, тяжело отходить от такого поражения, но у нас впереди очень важная игра, в которой надо реабилитироваться перед болельщиками. Конечно же, тяжело что-то говорить после такого матча, но хотелось попросить, чтобы они поддерживали нас и были с нами, несмотря ни на что", — цитирует хавбека пресс-служба «Анжи».

«Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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Анжи ФК Рубин ФК Уфа Павел Яковлев
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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