«Барселона» возобновила интерес к Ди Марии

Руководство «Барселоны» практически потеряло надежду на возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.
Как сообщает источник, английский клуб упорно отказывается вести переговоры, в результате чего испанский гранд возобновил интерес к полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. С деньгами, вырученными от продажи нападающего сборной Бразилии Неймара в «ПСЖ», каталонский клуб попытается приобрести аргентинского футболиста и полузащитника «Ниццы» Жан-Мишеля Сери.
За Неймара сине-гранатовые получили € 222 млн.
«Барселона» сделает ещё одну попытку приобрести Коутиньо