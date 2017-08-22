Пономарёв: я не верю в победу ЦСКА, у «Янг Бойз» очень опытные игроки атаки

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от ответной встречи «армейцев» с «Янг Бойз» в плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится 23 августа в Москве.
«ЦСКА будет очень трудно играть с молодыми и весёлыми швейцарцами. Конечно, в прошлом матче «армейцам» повезло, но нельзя рассчитывать на фортуну всегда, нужно самим забивать. В прошлом матче наши соперники играли неплохо, но им не удалось организовать гол. Если Виктор Гончаренко не поставит Сергея Игнашевича в стартовый состав, то матч будет провальным, потому что он в защите лучший. Я не верю в победу ЦСКА, так как у «Янг Бойз» очень опытные игроки в нападении, и все европейского уровня. Единственный, кто может забить гол у «армейцев», — Витиньо, больше забивать-то и некому. Я надеюсь, что мы пройдём дальше, ведь у нас есть все шансы. Мой прогноз на матч 1:1», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.