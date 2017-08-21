Основной форвард «Янг Бойз» пропустит ответный матч с ЦСКА из-за травмы

Нападающий швейцарского клуба «Янг Бойз» Гийом Оаро не примет участия в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов с московским ЦСКА из-за травмы бедра. Форвард не полетит с командой в Москву, а останется в Берне, чтобы проходить лечение, сообщает официальный сайт «Янг Бойз».
Ответный матч между ЦСКА и «Янг Бойз» состоится 23 августа в Москве. Первая встреча, которая проходила в Швейцарии 15 августа, завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0 благодаря голу Нуху Касима в свои ворота на первой компенсированной минуте второго тайма.