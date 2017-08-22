Гончаренко: Оланаре при своих габаритах проигрывает много единоборств

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча с «Янг Бойз» в квалификации плей-офф Лиги чемпионов, который состоится 23 августа в Москве, отметил, что нападающий Аарон Оланаре неправильно действует в единоборствах.
«Соглашусь, что Оланаре при таких габаритах проигрывает столько единоборств. Он неправильно в них вступал. Наша задача — объяснить ему, чтобы он начинал борьбу правильно», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В первом матче, состоявшемся 15 августа в Швейцарии, ЦСКА выиграл со счётом 1:0.
Гончаренко: ЦСКА не намерен сохранять результат первого матча с «Янг Бойз»