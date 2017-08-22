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«Шанхай СИПГ» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 4:0: Халк забил и сделал 2 голевых паса

22 августа 2017, вторник. 17:03 Футбол

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов АФК — главного клубного турнира, который проводит Азиатская конфедерация футбола, — «Шанхай СИПГ» на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Гуанчжоу Эвергранд».

На 38-й минуте счёт открыл бывший нападающий «Зенита» Халк, реализовавший пенальти. В дальнейшем бразилец отметился двумя голевыми передачами.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов АФК между «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» состоится 12 сентября.

Напомним, что главным тренером «Шанхай СИПГ» является бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Лига чемпионов АФК. 1/4 финала. 1-й матч
22 августа 2017, вторник. 15:00 МСК
Шанхай СИПГ
Шанхай, Китай
4 : 0
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу, Китай
1:0 – Халк – 38 (пен), 2:0 – Шэньчао – 45+1, 3:0 – Лэй – 62, 4:0 – Лэй – 64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ Халк Китайский футбол
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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