«Шанхай СИПГ» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 4:0: Халк забил и сделал 2 голевых паса

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов АФК — главного клубного турнира, который проводит Азиатская конфедерация футбола, — «Шанхай СИПГ» на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Гуанчжоу Эвергранд».
На 38-й минуте счёт открыл бывший нападающий «Зенита» Халк, реализовавший пенальти. В дальнейшем бразилец отметился двумя голевыми передачами.
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов АФК между «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» состоится 12 сентября.
Напомним, что главным тренером «Шанхай СИПГ» является бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.