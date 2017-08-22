Сёмин: Рыбусь — игрок высокого уровня, я доволен проделываемой им работой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о способностях полузащитника команды Мацея Рыбуся, который перешёл в стан «железнодорожников» этим летом из французского «Лиона».
«Рыбусь — игрок высокого уровня. Я знаю, насколько хорошо он играл за сборную Польши, но больше всего помню его по выступлениям в „Ахмате“, где он зарекомендовал себя в России. Во Франции у него получилось похуже, он не всегда попадал в стартовый состав. Именно поэтому ему всё ещё требуется время, чтобы изучить нашу философию и адаптироваться в клубе и городе.
Я не следил за игрой Рыбуся в «Лионе», так как знаю его по выступлениям за «Ахмат». Доволен той работой, которую он сейчас проделывает. Преимуществом Мацея является то, что он способен сыграть на разных позициях. В «Локомотиве» есть проблемы с фланговыми защитниками, поэтому он может быть полезен как слева, так и справа. Я не обращаю внимания на то, что в «Лионе» и сборной он обычно играл на левом фланге защиты. Рыбусь в хорошей форме и заслужил шанса в национальной команде.
Почему Рыбусь был заменён после первого тайма в матче со «Спартаком»? Я не могу сказать, что он плохо играл. Просто нам нужно было изменить тактику в связи с тем, что соперник остался в меньшинстве. Со схемы 3-5-2 мы перешли на схему 4-4-2. Да, Рыбусь совершил небольшую ошибку, когда нам забили первый гол. В том эпизоде он сыграл не лучшим образом из-за боязни заработать пенальти в наши ворота. Это не проблема», — сказал Сёмин в интервью Sport.pl.