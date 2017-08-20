Рыбусь: думаете, Сёмин — типичный тренер старой школы? Ничего подобного

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь в интервью польскому изданию Polsatsport рассказал о главном тренере команды Юрии Сёмине.
«Думаете, он типичный представитель старой школы? Ничего подобного. У команды очень хороший контакт с ним. Сёмин — легенда клуба. Именно в то время, что он работал в «Локомотиве», клуб был наиболее успешен. У него большой и хорошо подготовленный штат: помощники, инструкторы по физической подготовке, медики, физиотерапевты. Он всё это контролирует. Один из его помощников — ещё одна легенда клуба, Дмитрий Лоськов. Другой — Олег Пашинин, тоже многое давший клубу", — сказал Рыбусь.
Рыбусь: Сёмин заменил меня в перерыве дерби и сказал, чтобы я не переживал