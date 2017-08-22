Молло: много команд хочет меня, но я на сто процентов остаюсь в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло заявил, что не намерен уходить из петербургского клуба, несмотря на то что на него не рассчитывает главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
«Мой контракт рассчитан ещё на три года. Я на сто процентов остаюсь в «Зените». Много команд хочет меня, но я не хочу. Да, сейчас я играю во второй команде, но каждый день я учу молодых игроков», — заявил 28-летний французский футболист в эфире программы #ТАКОЙФУТБОЛ на телеканале «Санкт-Петербург».
Напомним, что Молло перешёл в «Зенит» в январе 2017 года.
Молло: моя мотивация — это футбол. Когда я играю, я счастлив