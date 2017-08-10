Молло: моя мотивация — это футбол. Когда я играю, я счастлив

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло прокомментировал гостевое поражение в матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2» (1:3), рассказал о своём персональном задании на игру и собственной мотивации. Напомним, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на французского хавбека.
«В первом тайме у нас было три-четыре момента. Во втором тайме пропустили, стало труднее играть. Командная игра сегодня была на хорошем уровне, но надо продолжать работать, потому что в команде собраны молодые ребята, им есть куда ещё прибавлять. Если вся команда будет работать, то и игра станет лучше. Надо играть с удовольствием, без него в футболе очень сложно.
Я выступал в роли организатора игры команды, действуя в центре поля. Надеюсь передавать опыт молодым футболистам. Если тренер ставит меня в центр поля, то я и буду там играть. Я профессиональный игрок, и мне неважно, на какой позиции выступать. Для меня нет проблем, где играть — в центре, слева или справа, для меня это одинаково.
В ФНЛ очень низкий уровень, но для меня это не проблема. Моя мотивация — это футбол. Когда я играю, я счастлив», — цитирует Молло официальный сайт «Зенита».