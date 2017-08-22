Молло: моё скандальное видео в «Инстаграме» — большая шутка, это был мой папа

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло прокомментировал видео в своём «инстаграме», которое он выложил в мае. В ролике полуобнажённый мужчина целует французского футболиста в лоб.
«Моё скандальное видео в „Инстаграме“ — большая шутка. У меня один вопрос: когда два мальчика спят вместе — это гомосексуализм? Для меня это не проблема. Гомосексуализм или нет — в моей стране это неважно. Но хочу сказать, что это мой папа. Я люблю папу. Когда меня спрашивают об ориентации, я даже не понимаю этого вопроса. В первую очередь я футболист», — сказал Молло в эфире программы #ТАКОЙФУТБОЛ на телеканале «Санкт-Петербург».
Видео можно посмотреть в YouTube.
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